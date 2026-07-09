दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, ब्लड कैंसर से जूझ रहे बेघर मरीज को मिले सरकारी आर्थिक सहायता

अदालत में दायर याचिका के अनुसार, विक्रांत तिवारी साल 2024 से इस गंभीर कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा वह तपेदिक (TB) और एचआईवी (HIV) जैसी गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित हैं। बेघर होने के कारण वह अपनी सेहत ठीक रहने पर कभी-कभार दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। एम्स ने उनके इलाज का अनुमानित खर्च करीब 3 लाख रुपए बताया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने वित्तीय मदद के लिए एम्स, मेडिकल सोशल वर्क ऑफिसर और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) सहित कई अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं से प्रभावी राहत नहीं मिलने पर उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।