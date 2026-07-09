मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे कथित नागा विद्रोही मसानसोंग, आधी सजा जेल में काटने का दिया हवाला

अदालत के सामने मसानसोंग की पारिवारिक स्थिति का भी जिक्र किया गया। वकील ने बताया कि मसानसोंग की उम्र 49 साल हो चुकी है। नागालैंड के एक दूरदराज के गांव में उनके 90 साल के बुजुर्ग माता-पिता रहते हैं। बूढ़े होने के कारण वे इतनी दूर दिल्ली आकर अपने बेटे से मिल भी नहीं सकते। याचिका में यह भी भरोसा दिया गया है कि अगर मसानसोंग को जमानत मिलती है, तो वह कोर्ट की हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं।