ED ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगह पर छापे मारे, केजरीवाल का आया बयान

ED raids 11 places : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगह पर कार्रवाई की। निदेशालय ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को कथित तौर पर लगभग 155.21 करोड़ रुपये गलत तरीके से हुए नुकसान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में कार्रवाई की। यह मामला सीबीआई की ओर से महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारतभूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य से कथित रूप से जुड़े इन परिसरों पर महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान शुरू किया।