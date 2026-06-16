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ED ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगह पर छापे मारे, केजरीवाल का आया बयान

ED raids at several locations: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को 11 जगहों पर छापे मारे। एजेंसी ने बैंकों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की।

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भारत

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MI Zahir

Jun 16, 2026

ED raids News

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को देश में 11 जगह पर कार्रवाई की। ( सांकेतिक फोटो: ANI)

ED raids 11 places : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगह पर कार्रवाई की। निदेशालय ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को कथित तौर पर लगभग 155.21 करोड़ रुपये गलत तरीके से हुए नुकसान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में कार्रवाई की। यह मामला सीबीआई की ओर से महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारतभूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य से कथित रूप से जुड़े इन परिसरों पर महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान शुरू किया।

बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान हुआ

ईडी के अनुसार, आरोपियों ने फिनैकल में संबंधित प्रविष्टियां दर्ज किए बिना कथित अनधिकृत स्विफ्ट संशोधनों के माध्यम से विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट में धोखाधड़ी से वृद्धि की, जिससे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कुछ सूचनाओं के आधार पर पुलिस के साथ मंगलवार सुबह से ही छापेमारी जारी है।

नेताओं के घर कुछ नहीं मिला तो छोटे कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे: केजरीवाल

इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "जब हमारे कई नेताओं के घरों पर छापे मारे गए और कुछ नहीं मिला, तो आज ईडी ने इसके बजाय देश भर में हमारे कई छोटे पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे। सभी कार्यकर्ता कायर और डरपोक हैं। ट्रंप के सामने वैश्विक मंच पर देश को कथित तौर पर अपमानित करने के बाद, वे आम लोगों पर छापे मारना अपनी ताकत का प्रदर्शन करना समझते हैं। (इनपुट: ANI)

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Delhi News

Published on:

16 Jun 2026 02:21 pm

Hindi News / National News / ED ने करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगह पर छापे मारे, केजरीवाल का आया बयान

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