केरल के पूर्व सीएम पी. विजयन की बेटी को ईडी ने भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

इस मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की रिपोर्ट भी अहम मानी जा रही है। हाल ही में कॉरपोरेट मामलों की विशेष अदालत ने सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईडी को दस्तावेज देने का विरोध किया गया था। अदालत ने जांच एजेंसी को एसएफआईओ रिपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति दे दी। ईडी अब वीणा विजयन और सीएमआरएल के बीच हुए एग्रीमेंट, आयकर रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी के पास पहले से बड़ी मात्रा में डिजिटल और वित्तीय सबूत मौजूद हैं। जांच अधिकारी अब इन दस्तावेजों के आधार पर कथित लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे।