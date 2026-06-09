9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल के पूर्व सीएम पी. विजयन की बेटी को ईडी ने भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले में ईडी ने वीणा विजयन समेत नौ लोगों को समन जारी किया है। हालिया छापों, जब्त दस्तावेजों और एसएफआईओ रिपोर्ट के बाद जांच तेज हो गई है, जिससे केरल की राजनीति भी गर्मा गई है।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Himadri Joshi

Jun 09, 2026

Pinarayi Vijayan daughter Veena Vijaya

पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजया (फोटो- SHARMA KIRAN एक्स पोस्ट)

केरल में सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) पिछले कई महीनों से इस मामले की जांच कर रहा है और हाल के दिनों में कार्रवाई काफी तेज हुई है। अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। एजेंसी ने उन्हें शुक्रवार को कोच्चि स्थित कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में नौ लोगों को समन भेजा गया है, जिनमें कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं।

वीणा की आईटी कंपनी के वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है मामला

यह मामला वीणा विजयन की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक और कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन ट्रांजैक्शन में वित्तीय अनियमितताएं और मनी लॉन्ड्रिंग के तत्व मौजूद हो सकते हैं। हाल ही में ईडी ने वीणा विजयन, एक्सालॉजिक और मामले से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान डिजिटल डाटा, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार अब पूछताछ के दौरान इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर संबंधित लोगों से जवाब मांगे जाएंगे। एजेंसी विशेष रूप से फंड फ्लो और लेनदेन की प्रकृति की जांच कर रही है।

एसएफआईओ रिपोर्ट के बाद बढ़ी जांच

इस मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की रिपोर्ट भी अहम मानी जा रही है। हाल ही में कॉरपोरेट मामलों की विशेष अदालत ने सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ईडी को दस्तावेज देने का विरोध किया गया था। अदालत ने जांच एजेंसी को एसएफआईओ रिपोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति दे दी। ईडी अब वीणा विजयन और सीएमआरएल के बीच हुए एग्रीमेंट, आयकर रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी के पास पहले से बड़ी मात्रा में डिजिटल और वित्तीय सबूत मौजूद हैं। जांच अधिकारी अब इन दस्तावेजों के आधार पर कथित लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे।

केरल राजनीति में बढ़ा तनाव

ईडी की कार्रवाई के बाद केरल में राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 300 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए और पांच लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी अधिकारियों की एफआईआर में एजेंसी कर्मियों, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) पर हमले का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है। अब शुक्रवार को होने वाली पूछताछ को इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Jun 2026 11:42 am

Hindi News / National News / केरल के पूर्व सीएम पी. विजयन की बेटी को ईडी ने भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर ED के छापे, केजरीवाल बोले- ‘मोदी सरकार हिंदू व्यापारियों को कर रही टारगेट’

Sanjeev Arora arrest
राष्ट्रीय

होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हुआ अमेरिका का हेलीकॉप्टर, दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाला

US Apache Gunship
समाचार

TMC Crisis गहराया! ममता के सिपहसालारों ने बागियों को कहा 'गद्दार', सुखेन्दु की तरह मांगा इस्तीफा

Kalyan Banerjee and Kirti Azad press conference Delhi
राष्ट्रीय

‘अत्याचार होता रहा, चुप रहने के लिए कहा गया’, TMC की बागी सांसद शताब्दी रॉय ने तोड़ी चुप्पी

TMC Crisis NEWS
राष्ट्रीय

‘अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया’, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक को मिली जान से मारने की धमकी

Priyank Kharge Facebook threat
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.