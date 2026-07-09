‘भैया खाना खा लिया?’, दिल्ली रोहिणी बिल्डिंग हादसे में मरे राम के जुड़वां भाई श्याम ने सुनाई आखिरी बातचीत

Building Collapse Victim: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में बुघवार शाम को पांच मंजिला इमारत गिरने पर अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी के अनुसार उन चार लोगों में राम नाम का व्यक्ति भी शामिल है। उनके जुड़वां भाई श्याम ने बताया कि हादसे के एक घंटे पहले राम ने उनको कॉल किया था। श्याम ने मीडिया को राम के साथ हुई आखिरा बताचीत के बारे में बताया। श्याम ने बताया कि राम ने करॉल कर इतना पूछा था कि भैया खाना खा लिया? इसके बाद उसने कहा कि वह कुछ सामान लेने बाहर जा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी।