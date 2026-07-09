दिल्ली-NCR में बारिश बनी आफत, सड़कों पर जलभराव; गुरुग्राम से नोएडा तक ट्रैफिक बेहाल, जानें IMD का नया अलर्ट

IMD Rain Alert: दिल्ली-NCR में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रातभर हुई झमाझम बारिश के बाद गुरुवार सुबह भी दिल्ली और आसपास के शहरों में बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहरों की सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। इस वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश से गर्मी में राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए सड़कों से आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए भी नया अलर्ट जारी किया है जिसका मतलब है कि आज भी बरिश का दौर जारी रहने वाला है।