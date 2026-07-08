दिल्ली के रोहिणी में मूसलाधार बारिश का कहर: भरभरा कर ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

वहीं, दूसरी तरफ मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बता दें कि इस समय मानसून पूरे देश में सक्रिय है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है, दरअसल, यहां पर भी लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है और लोगों को भीषण यातायात जाम (ट्रैफिक जाम) से जूझना पड़ रहा है।