दिल्ली के रोहिणी में मूसलाधार बारिश का कहर: भरभरा कर ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

भरभरा कर ढही निर्माणाधीन इमारत, ( फोटो सोर्स- IANS)
Building Collapse Delhi:राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 इलाके से बुधवार (8 जुलाई 2026) को एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के चलते एक पुरानी निर्माणाधीन इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भयानक हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है और आशंका जताई जा रही है कि इमारत के मलबे के नीचे कई लोग दब गए हैं।
चूंकि घटना स्थल पर मलबे का ढेर बहुत ज्यादा है, इसलिए राहत और बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच चुकी हैं, जो युद्ध स्तर पर मलबे को हटाने और उसमें फंसे मासूम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में जुटी हुई हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, दमकल विभाग को इस हादसे की जानकारी बुधवार शाम करीब 4 बजकर 20 मिनट पर मिली, जिसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों को राहत सामग्री के साथ घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। वर्तमान में दमकलकर्मी, स्थानीय पुलिस और अन्य आपातकालीन राहत एजेंसियां भारी मलबे को हटाने और उसके नीचे संभावित रूप से दबे हुए लोगों को ढूंढने में जुटी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं और मलबे के विशाल ढेर को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद सावधानी से चलाया जा रहा है।
वहीं, दूसरी तरफ मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बता दें कि इस समय मानसून पूरे देश में सक्रिय है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है, दरअसल, यहां पर भी लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है और लोगों को भीषण यातायात जाम (ट्रैफिक जाम) से जूझना पड़ रहा है।
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