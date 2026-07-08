नोएडा में घर खरीदारों का दर्द: ‘ब्रांड’ के नाम पर जीवनभर की कमाई फंसा दी, अब चाबी के लिए काट रहे चक्कर

मुंबई में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी ने अपने माता-पिता के लिए साल 2022 में करीब 1.34 करोड़ रुपए में 2BHK फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी जमा-पूंजी और बैंक लोन का सहारा लिया। बिल्डर ने वादा किया था कि सितंबर 2024 तक फ्लैट मिल जाएगा। तारीख बीत गई, लेकिन काम अधूरा रहा। हद तो तब हो गई जब बैंक ने पजेशन की पक्की तारीख न मिलने पर आगे का लोन देने से मना कर दिया। मजबूरन, इस शख्स को अपने 15 साल के बेटे की पढ़ाई के लिए रखी 7 लाख रुपए की एफडी (FD) तोड़नी पड़ी, ताकि आखिरी किस्त चुकाई जा सके।