नोएडा में एक और ‘AC Blast’, एसी फटने के पीछे हमारी ये गलतियां जिम्मेदार, बचाव के लिए 3 Min AC Rule भी जानिए

फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि न केवल एसी के फटने पर, बल्कि बिजली से लगने वाली किसी भी आग को कभी पानी से न बुझाएं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखते हुए पावर कट (बिजली आपूर्ति बंद) करें। आग बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का इस्तेमाल करें और तुरंत फायर एंड सेफ्टी विभाग को सूचित करें। इस तरह से एसी ब्लास्ट होने पर बचाव किया जा सकता है।