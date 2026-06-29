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नोएडा में एक और ‘AC Blast’, एसी फटने के पीछे हमारी ये गलतियां जिम्मेदार, बचाव के लिए 3 Min AC Rule भी जानिए

AC Blast and Fire Safety Tips : नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में एसी फटने से आग लगने की घटना सामने आई है। आइए, फायर सर्विस, दिल्ली के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग, टाटा पावर (Tata Power-DDL), इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फाउंडेशन के अनुसार एसी के सेफ्टी टिप्स के बारे में जानते हैं।
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नोएडा

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Ravi Gupta

Jun 29, 2026

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AC Blast | एसी से आग लगी बिल्डिंग की तस्वीर | Credit-

AC Blast News: मई में दिल्ली और नोएडा में एसी ब्लास्ट के 3-4 मामले सामने आए। आज नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में भी एसी फटने से आग लगने की घटना सामने आई। इसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आइए, फायर सर्विस, दिल्ली के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग, टाटा पावर (Tata Power-DDL), इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फाउंडेशन और पर्यावरण संस्थाओं के अनुसार एसी के सेफ्टी टिप्स के बारे में जानते हैं।

VIDEO : नोएडा एसी ब्लास्ट का मामला

स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में होता है ब्लास्ट

अतुल गर्ग ने एक पॉडकास्ट में बताया कि स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट ही अधिकतर आग पकड़ता है। क्योंकि, इसके अंदर ही आग पकड़ने वाले पुर्जे होते हैं। इसलिए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। एसी कंप्रेसर में गड़बड़ी के कारण धमाका होता है। गैस लीकेज, हवा का ब्लॉक होना आदि कारणों से ऐसी दिक्कतें आती हैं।

एसी चलते समय अगर किसी कारण से गैस लीक हो जाती है, तो वह आग पकड़ लेती है क्योंकि यह गैस ज्वलनशील होती है। इसी कारण से अंदर की यूनिट में आग लगती है, लेकिन ब्लास्ट बाहर की यूनिट में होता है।

एसी ब्लास्ट के अन्य मुख्य कारण:

  • ओवरहीटिंग: एसी का लगातार चलना
  • खराब वायरिंग और एक ही सॉकेट पर एसी का चलना
  • लंबे समय तक सर्विस न कराना
  • गैस लीकेज को नजरअंदाज करना

अगर आप उपरोक्त प्रकार की लापरवाही करते हैं तो आशंका है कि आप भी इस तरह की घटना का शिकार हो जाएं। इसलिए, इन्हें अनदेखा ना करें।

एसी ब्लास्ट से बचाव को लेकर कुछ जरूरी बातें

लापरवाही बिल्कुल न करें: अगर आपके एसी से कोई गंध आए, यह कूलिंग कम करने लगे या अपने आप बंद हो जाए, तो इसे नजरअंदाज न करें। इस तरह की कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत मरम्मत कराएं। समय-समय पर दोनों यूनिट की साफ-सफाई करते रहें।

3 Min AC Rule | 3 मिनट के एसी नियम का पालन करें

climateworks.co.uk के अनुसार, कई बार हम एसी को बंद करने के तुरंत बाद चालू कर देते हैं। जबकि, नियम कहता है कि एसी को बंद करने के बाद कम से कम 3 मिनट रुककर ही दोबारा चालू करना चाहिए।

यह नियम क्यों महत्वपूर्ण है?

एयर कंडीशनर ठंडी हवा देने के लिए एक खास गैस (रेफ्रिजरेंट) का इस्तेमाल करते हैं, जो एक निर्धारित दबाव पर इनडोर और आउटडोर यूनिट के बीच घूमती है। आउटडोर यूनिट में लगा कंप्रेसर इस गैस को पंप करता है। जब आप AC बंद करके उसे तुरंत दोबारा चालू कर देते हैं, तो सिस्टम के अंदर गैस का दबाव सामान्य नहीं हो पाता है। इससे दो बड़े खतरे पैदा होते हैं:

  • कंप्रेसर पर भारी दबाव: कंप्रेसर को अत्यधिक दबाव पर स्टार्ट होना पड़ता है, जिससे उसकी मोटर पर काफी जोर पड़ता है।
  • लिक्विड स्लगिंग (Liquid Slugging): तरल गैस (liquid refrigerant) कंप्रेसर के अंदर जा सकती है, जिससे उसे गंभीर नुकसान हो सकता है।

इसलिए, अगर बिजली कट जाती है और तुरंत वापस आ जाती है, या आप गलती से रिमोट से AC बंद कर देते हैं, तो दोबारा चालू करने से पहले 3 मिनट इंतज़ार करना सबसे सुरक्षित तरीका है।

अगर आप AC बंद होने के बाद हमेशा 3 मिनट रुककर इसे चालू करते हैं, तो यह छोटी सी आदत आपके कंप्रेसर को सुरक्षित रखती है, खराबी के जोखिम को कम करती है और लंबे समय में आपके पैसे बचाती है।

बिजली की आग को सावधानी से बुझाएं

फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि न केवल एसी के फटने पर, बल्कि बिजली से लगने वाली किसी भी आग को कभी पानी से न बुझाएं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखते हुए पावर कट (बिजली आपूर्ति बंद) करें। आग बुझाने के लिए रेत या मिट्टी का इस्तेमाल करें और तुरंत फायर एंड सेफ्टी विभाग को सूचित करें। इस तरह से एसी ब्लास्ट होने पर बचाव किया जा सकता है।

AC खरीदने जा रहे हैं? ये 5 बातें नजरअंदाज कीं तो पछताएंगे, पैसा हो जाएगा बर्बाद!

ये भी पढ़ें
Best AC Buying Guide

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Updated on:

29 Jun 2026 04:26 pm

Published on:

29 Jun 2026 04:24 pm

Hindi News / Lifestyle News / नोएडा में एक और ‘AC Blast’, एसी फटने के पीछे हमारी ये गलतियां जिम्मेदार, बचाव के लिए 3 Min AC Rule भी जानिए

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