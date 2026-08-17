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Raksha Bandhan 2026  पर भाई को गिफ्ट देने का है प्लान, तो ये 5 यूजफुल ऑप्शन आएंगे काम

Raksha Bandhan Gift Ideas: रक्षाबंधन पर अक्सर राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। लेकिन अगर इस बार आप भी अपने भाई को गिफ्ट देना चाहती हैं, तो यहां दिए गए कुछ यूजफुल गिफ्ट आइडिया में से अपनी पसंद का गिफ्ट चुन सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Aug 17, 2026

Bhai Ke Liye Gift, Unique Rakhi Gifts

भाई के लिए Raksha Bandhan Gift Ideas (representative image) image credit chatgpt

Rakhi Gift For Brother: रक्षाबंधन 2026 आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए कपड़े, परफ्यूम या मिठाई से हटकर भाई को ऐसा क्या गिफ्ट दें, जो उसे पसंद आने के साथ ही इस्तेमाल में भी आए? इसके लिए अगर आप गिफ्ट आइडिया खोज रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दें, तो आप यहां दिए गए गिफ्ट आइडिया में से अपने बजट और भाई की पसंद के हिसाब से गिफ्ट खरीद सकती हैं। आइए जानते हैं भाई के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट आइडिया, जो उसे पसंद भी आएंगे और काम भी आएंगे।

कस्टमाइज्ड वॉलेट

वॉलेट एक ऐसी चीज है, जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप अपने भाई को वॉलेट भी गिफ्ट में दे सकती हैं। अगर इसे थोड़ा खास बनाना है तो उसके नाम या निकनेम वाला वॉलेट बनवा सकती हैं। इसके अंदर अपनी तरफ से एक छोटी सी फनी लाइन लिखवा सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई मजेदार बात या निकनेम है तो उसे भी वॉलेट पर लिखवा सकती हैं।

अगर आपका भाई टी-शर्ट पहनना पसंद करता है तो उसके लिए एक कस्टमाइज्ड टी-शर्ट भी बनवा सकती हैं।

कस्टमाइज्ड गिफ्ट बॉक्स

अगर आप भाई की पसंद की कोई चीज देने का सोच रही हैं तो उसकी जरूरत की सभी चीजों की एक लिस्ट बनाएं। फिर उसकी पसंद की चीजों को एक बॉक्स में रखकर उसे गिफ्ट कर सकती हैं। बॉक्स को थोड़ा अच्छे से सजाकर ऊपर भाई का नाम लिख दें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गिफ्ट बॉक्स को आप अपने बजट के हिसाब से तैयार कर सकती हैं।

बचपन की यादों से भरी फोटो

भाई के साथ बचपन की कोई ऐसी फोटो जरूर होगी, जिसे देखकर आज भी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ऐसी ही किसी फोटो को एक अच्छे से फोटो फ्रेम में लगाकर भाई को गिफ्ट कर सकती हैं। फ्रेम के नीचे अपनी तरफ से एक छोटी सी लाइन भी लिखवा सकती हैं, जैसे, "लड़ते बहुत हैं, लेकिन तू मेरा सबसे फेवरेट है।"

गिफ्ट वाउचर

अगर आपका भाई दूर है या आपको उसकी पसंद के बारे में ज्यादा समझ नहीं है और आप पैसे नहीं देना चाहती हैं, तो आप एक गिफ्ट वाउचर भी दे सकती हैं। इससे वह अपनी जरूरत या पसंद की चीजें खरीद पाएगा।

हॉबी से जुड़ा गिफ्ट

गिफ्ट चुनते समय यह देखना सबसे अच्छा रहता है कि भाई को असल में पसंद क्या है। अगर उसे क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट से जुड़ी कोई चीज दी जा सकती है। अगर उसे गेमिंग पसंद है तो कोई गेमिंग एक्सेसरी अच्छी रहेगी। म्यूजिक पसंद करने वाले भाई के लिए हेडफोन या स्पीकर और जिम जाने वाले भाई के लिए उसकी जरूरत की कोई फिटनेस एक्सेसरी ली जा सकती है। ऐसा गिफ्ट ज्यादा खास लगता है, क्योंकि इसमें उसकी पसंद का ध्यान रखा जाता है।

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Updated on:

17 Aug 2026 04:19 pm

Published on:

17 Aug 2026 04:03 pm

Hindi News / Lifestyle News / Raksha Bandhan 2026  पर भाई को गिफ्ट देने का है प्लान, तो ये 5 यूजफुल ऑप्शन आएंगे काम

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