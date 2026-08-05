Easy Exercises: बिस्तर पर कर सकते हैं ये 5 एक्सरसाइज, जानें फायदे और तरीका

Bed Exercises At Home: घर में कम जगह होने पर, बारिश के चलते घर से बाहर न जा पाने, चोट लगने या फिर कई लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए सिर्फ सुबह-सुबह बिस्तर से उठकर कहीं जाना आसान नहीं होता। ऐसे में एक्सरसाइज पूरी तरह छोड़ देने के बजाय आप कुछ आसान एक्सरसाइज अपनी रुटीन में शामिल कर सकते हैं, जिन्हें बिस्तर पर लेटे या बैठे-बैठे भी किया जा सकता है। आइए, Cleveland Clinic के अनुसार, कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, जिन्हें बेड पर किया जा सकता है।