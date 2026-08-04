Monsoon Kitchen Tips: माचिस जलाते समय नहीं जलती तीली तो सीलन से बचाने के लिए करें ये काम

Matchstick Moisture Protection Tips: मानसून का मौसम आते ही बारिश की वजह से नमी बढ़ जाती है, जिसके चलते किचन या मंदिर में रखी माचिस में सीलन लग जाती है। इसकी वजह से माचिस की तीलियां आसानी से नहीं जलतीं। ऐसे में कई बार माचिस का पूरा डिब्बा ही खराब हो जाता है और बाजार से नई माचिस खरीदनी पड़ती है। अगर आप भी बारिश के दिनों में ऐसी परेशानी से जूझते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से इससे राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि माचिस में सीलन लगने पर क्या करें और इसे नमी से कैसे बचाएं।