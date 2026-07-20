Kitchen Hacks: गीले और चिपचिपे चावल को खिला खिला बनाने के 5 आसान हैक्स

How To Make Rice Fluffy: चावल में पानी की सही मात्रा का अंदाजा न लग पाने या कई बार जल्दी में ज्यादा पानी पड़ जाने की वजह से चावल जरूरत से ज्यादा गीले और चिपचिपे बन जाते हैं। ऐसे में कुछ आसान किचन हैक्स अपनाकर इन्हें काफी हद तक खिला खिला बनाया जा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, तो यहां बताए गए 5 आसान टिप्स अपनाकर आप चावल की एक्स्ट्रा नमी कम कर सकते हैं।