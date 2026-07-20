Storage Ideas: अलमारी में कपड़े रखने की जगह बढ़ानी है? तो दुपट्टे और चूड़ी से मिनटों में बनाएं वार्डरोब ऑर्गेनाइजर

अगर आपके पास लंबे गाउन, मैक्सी या स्कर्ट हैं और उन्हें टांगने पर वे अलमारी के नीचे तक पहुंच जाते हैं, तो पहले उन्हें बीच से फोल्ड कर लें। इसके बाद हैंगर को नीचे की तरफ से कपड़े के अंदर डालें और ऊपर शोल्डर वाले हिस्से पर सेट कर दें। इससे लंबी ड्रेस आधी हो जाएगी, प्रेस भी खराब नहीं होगी और अलमारी में कम जगह घेरेगी। इसके अलावा अक्सर हैंगर पर टांगी जींस या पैंट बार-बार नीचे गिर जाती है। इससे बचने के लिए पहले पैंट के एक पैर को हैंगर में डालें, फिर हैंगर को पलटकर दूसरे पैर को भी उसमें फंसा दें। इस तरीके से पैंट अच्छी तरह लॉक हो जाती है और आसानी से नहीं गिरती।