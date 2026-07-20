Clothes Drying Tips: छोटे घर में DIY क्लॉथ ड्रायर बनाकर ऐसे सुखाएं कपड़े, बालकनी और कमरे में नहीं दिखेंगे गीले कपड़े

Barish Me Kapde Kaise Sukhaye: बारिश के दिनों में कपड़े सुखाना किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। अगर कपड़ों को सही तरीके से नहीं सुखाया जाए तो उनमें सीलन की बदबू आने लगती है। वहीं, बालकनी या कमरे में कपड़े सुखाने पर चारों तरफ गीले कपड़े दिखाई देते हैं, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। ऐसे में अगर आप भी इस परेशानी से परेशान हैं, तो यहां बताए गए आसान हैक्स अपनाकर बिना ज्यादा पैसे खर्च किए कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं। साथ ही, आपका कमरा या बालकनी भी साफ और व्यवस्थित दिखेगी। आइए जानते हैं, कैसे।