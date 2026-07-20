Idli Without Idli Stand: इडली स्टैंड नहीं है? प्लेट, गिलास, कटोरी और माइक्रोवेव में बनाएं सॉफ्ट और स्पंजी इडली

अगर आप छोटी इडली की जगह थट्टे इडली बनाना चाहते हैं या एक साथ ज्यादा इडली बनाना चाहते हैं, तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा पानी गर्म करें और उसके अंदर कोई स्टैंड या प्लेट रख दें, ताकि इडली वाला बर्तन पानी से ऊपर रहे। अब प्लेट या कटोरी में तेल लगाकर बैटर डालें और उसे कढ़ाई में रखकर ढक्कन बंद कर दें। करीब 15 से 17 मिनट तक स्टीम करने के बाद इडली तैयार हो जाएगी।