Thermos Flask Cleaning Hack: थर्मल फ्लास्क से चाय, कॉफी या दूध की बदबू से हैं परेशान? यहां बताए गए  6 तरीके से करें साफ

How To Clean Thermal Flask: अगर आपके थर्मल फ्लास्क, चाय के थर्मस या कैटल से बदबू आने लगी है और इसे कई बार अच्छी तरह धोने के बाद भी स्मेल नहीं जा रही है, तो आप यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करके इन्हें साफ करने के साथ ही बदबू भी दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं फ्लास्क की बदबू दूर करने के लिए 6 आसान और असरदार तरीके।