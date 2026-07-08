Mango: आम सस्ते मिल रहे हैं तो सीजन खत्म होने से पहले बना लें होममेड आम पाउडर, साल भर आएगा काम!

अब जितना आम का पल्प हो, उतनी ही मात्रा में मोटे दाने वाली चीनी मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को स्टील की थाली या बड़ी प्लेट में पतली परत के रूप में फैला के धूप में सुखा लें। 12 से 13 घंटे बाद जब ऊपर की परत सूखने लगे, तो स्पैचुला की मदद से उसे पलट दें, ताकि नीचे की नमी भी सूख जाए। इसी तरह इसे 2-3 दिन तक पलटते के मिश्रण को पूरी तरह सूख लें।