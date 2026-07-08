Dinesh Karthik Home: रजनी कान्त के पड़ोसी हैं दिनेश कार्तिक, 10 करोड़ का है बंगला, डिजाइन में दिखती है पत्नी की पसंद की खास झलक

Dinesh Karthik Lifestyle: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज दिनेश कार्तिक इन दिनों भारतीय टीम के मुख्य कोच Gautam Gambhir की आलोचना को लेकर चर्चा में हैं। क्रिकेट के अलावा कमेंटेटर और कोच के रूप में भी पहचान बना चुके दिनेश कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। आइए जानते हैं कि क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट, आईपीएल, कमेंट्री और बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट के जरिए कमाई करने वाले दिनेश कार्तिक का घर कैसा दिखता हैं।