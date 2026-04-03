‘पिता के देहांत के समय मुझे हौसला देने वाले बस यही थे’, जितेश शर्मा ने इस दिग्गज को लेकर किया बड़ा खुलासा

अपनी बैटिंग को लेकर जितेश अब बहुत सरल सोचते हैं। उनका कहना है कि बस गेंद को ध्यान से देखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। वह अब खुद को सिर्फ एक विकेटकीपर नहीं मानते। वह एक फिनिशर और बेहतरीन फील्डर के तौर पर भी टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन न होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई मलाल नहीं है। उनका लक्ष्य फिर से इंडिया की जर्सी पहनना है और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लीडरशिप (उप-कप्तानी) पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपका अपना खेल और भी निखर कर सामने आता है।