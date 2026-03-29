DK की पोस्ट में अपनी फोटो न देख भड़के फिल साल्ट! सरेआम कह दिया ‘Shame’, जानें क्या है पूरा माजरा

IPL 2026, Phil Salt's comment on Dinesh Karthik Post: आईपीएल 2026 के पहले ही मुकाबले में RCB की SRH पर शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही ड्रामा देखने को मिला। टीम के मेंटॉर दिनेश कार्तिक (DK) ने जीत का जश्न मनाते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें डालीं, लेकिन उसमें एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार सबकी फोटो लगाई, लेकिन फिल साल्ट का वो हैरतअंगेज कैच भूल गए।

बस फिर क्या था, साल्ट ने भी बिना देर किए डीके की पोस्ट पर मजे ले लिए और कमेंट में लिख दिया -'Shame' (शर्मनाक)।