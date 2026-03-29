RCB को जिताने के बाद विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, देखती रह गईं नई मालकिन

दूसरी ओर अनुष्का शर्मा की फिल्मों में वापसी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर रहने के बावजूद उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बनी हुई है। कहा जा रहा है वो अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण की फिल्म के लिए लॉक हो गई है। हालांकि अभी फिल्म के मेकर्स या खुद अनुष्का की तरफ से इस पर कोई अपडेट नहीं आया है।