‘बोला था फिल्में प्रड्यूस मत कर’, राजपाल यादव के 9 करोड़ चेक बाउंस मामले पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

अक्षय कुमार ने स्क्रीन के साथ हालिया बातचीत के दौरान बताया कि असरानी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके साथ एक खास रिश्ता भी रहा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में असरानी ने उनसे कुछ ऐसे अनुभव साझा किए थे, जो उनके करियर के लिए बेहद अहम साबित हुए। उन्होंने अक्षय को साफ तौर पर कहा था कि कभी भी अपनी निजी पूंजी लगाकर फिल्म निर्माण करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।