‘बोला था फिल्में प्रड्यूस मत कर’, राजपाल यादव के 9 करोड़ चेक बाउंस मामले पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case (सोर्स- एक्स)
Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने करियर से जुड़े कई अनुभव साझा किए और इसी बीच उन्होंने अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी।
साथ ही उन्होंने दिवंगत अभिनेता असरानी की दी गई एक अहम सलाह को भी याद किया, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के जोखिमों को समझने में मदद की थी।
अक्षय कुमार ने स्क्रीन के साथ हालिया बातचीत के दौरान बताया कि असरानी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके साथ एक खास रिश्ता भी रहा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में असरानी ने उनसे कुछ ऐसे अनुभव साझा किए थे, जो उनके करियर के लिए बेहद अहम साबित हुए। उन्होंने अक्षय को साफ तौर पर कहा था कि कभी भी अपनी निजी पूंजी लगाकर फिल्म निर्माण करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।
अक्षय कुमार के मुताबिक असरानी ने अपने जीवन की एक बड़ी गलती का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने एक फिल्म में अपना पैसा लगाया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसका असर इतना बड़ा था कि उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह थी कि उन्होंने अक्षय को हमेशा सुरक्षित रास्ता अपनाने की सलाह दी।
इसी संदर्भ में अक्षय कुमार ने अभिनेता राजपाल यादव के हालिया चेक बाउंस मामले पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी राजपाल यादव को यही सुझाव दिया था कि जब तक फिल्म निर्माण की बारीकियां पूरी तरह समझ न आ जाएं, तब तक इस क्षेत्र में कदम रखना जोखिम भरा हो सकता है। उनका मानना है कि कलाकारों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में ही पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए।
हालांकि अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के अभिनय की खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उनके साथ काम करना हमेशा आनंददायक अनुभव रहा है। कई बार दोनों के बीच सेट पर होने वाली सहज बातचीत इतनी प्रभावशाली होती है कि वह फिल्म के दृश्यों का हिस्सा बन जाती है।
फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की लोकप्रिय जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। ये फिल्म लंबे समय बाद दोनों के सहयोग को दर्शकों के सामने पेश करेगी, जिससे दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं।
इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और मिथिला पालकर जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को एक मनोरंजक हॉरर-कॉमेडी के रूप में तैयार किया गया है, जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
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