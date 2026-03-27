27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘बोला था फिल्में प्रड्यूस मत कर’, राजपाल यादव के 9 करोड़ चेक बाउंस मामले पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: अक्षय कुमार ने हाल ही में को-स्टार राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले पर अपनी राय दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 27, 2026

Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case

Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case (सोर्स- एक्स)

Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने करियर से जुड़े कई अनुभव साझा किए और इसी बीच उन्होंने अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी।

साथ ही उन्होंने दिवंगत अभिनेता असरानी की दी गई एक अहम सलाह को भी याद किया, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के जोखिमों को समझने में मदद की थी।

राजपाल यादव के केस पर की बात (Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case)

अक्षय कुमार ने स्क्रीन के साथ हालिया बातचीत के दौरान बताया कि असरानी के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके साथ एक खास रिश्ता भी रहा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में असरानी ने उनसे कुछ ऐसे अनुभव साझा किए थे, जो उनके करियर के लिए बेहद अहम साबित हुए। उन्होंने अक्षय को साफ तौर पर कहा था कि कभी भी अपनी निजी पूंजी लगाकर फिल्म निर्माण करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए।

असरानी की सलाह को किया याद

अक्षय कुमार के मुताबिक असरानी ने अपने जीवन की एक बड़ी गलती का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने एक फिल्म में अपना पैसा लगाया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसका असर इतना बड़ा था कि उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह थी कि उन्होंने अक्षय को हमेशा सुरक्षित रास्ता अपनाने की सलाह दी।

राजपाल यादव पर क्या बोले अक्षय कुमार? (Akshay Kumar On Rajpal Yadav Cheque Bounce Case)

इसी संदर्भ में अक्षय कुमार ने अभिनेता राजपाल यादव के हालिया चेक बाउंस मामले पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी राजपाल यादव को यही सुझाव दिया था कि जब तक फिल्म निर्माण की बारीकियां पूरी तरह समझ न आ जाएं, तब तक इस क्षेत्र में कदम रखना जोखिम भरा हो सकता है। उनका मानना है कि कलाकारों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में ही पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए।

हालांकि अक्षय कुमार ने राजपाल यादव के अभिनय की खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं और उनके साथ काम करना हमेशा आनंददायक अनुभव रहा है। कई बार दोनों के बीच सेट पर होने वाली सहज बातचीत इतनी प्रभावशाली होती है कि वह फिल्म के दृश्यों का हिस्सा बन जाती है।

फिल्म 'भूत बंगला' में फिर से आए साथ

फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की लोकप्रिय जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। ये फिल्म लंबे समय बाद दोनों के सहयोग को दर्शकों के सामने पेश करेगी, जिससे दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं।

इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और मिथिला पालकर जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को एक मनोरंजक हॉरर-कॉमेडी के रूप में तैयार किया गया है, जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ के इस सीन में हुआ हादसा, रणवीर सिंह को लगी चोट, को-स्टार बोले- मैं चक्कर खाकर गिर गया…
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Accident Ranveer Singh Injury

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Mar 2026 05:19 pm

Published on:

27 Mar 2026 04:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बोला था फिल्में प्रड्यूस मत कर’, राजपाल यादव के 9 करोड़ चेक बाउंस मामले पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मलाइका के साथ दिखने वाले सोराब बेदी पर हुआ हमला? दिखाए चोट के निशान, एक्स गर्लफ्रेंड पर शक

Sorab Bedi Cheating Controversy
मनोरंजन

उर्फी जावेद पर चढ़ा ‘धुरंधर 2’ का बुखार, रणवीर सिंह का मशहूर सीन किया रिक्रिएट

Urfi Javed Dhurandhar 2 Ranveer Singh Iconic Scene
बॉलीवुड

ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव पर जया बच्चन का फूटा गुस्सा, बोलीं- ये अधिकार छीन लेगा

Jaya Bachchan Angry on Transgender Persons Amendment Bills in parliament said It will snatch right to identity
बॉलीवुड

‘अश्लील वीडियो से फरमान कर रहा मोनालिसा को ब्लैकमेल’, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy
बॉलीवुड

शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर और सोनाक्षी की शादी पर दिया ऐसा बयान, लोग बोले- खुश नहीं थे क्या

Shatrughan Sinha Big reaction On Sonakshi and Zaheer Iqbal interfaith marriage people said i think you not happy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.