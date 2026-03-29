विराट कोहली पाकिस्तानी दिग्गज को पछाड़ बने एशिया में T20s के बादशाह, एक झटके में तोड़ डाले इतने सारे रिकॉर्ड

Virat Kohli become Asias Top T20s run scorer: विराट कोहली ने अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के पहले मैच में उन्होंने शानदार 69 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। इसके साथ ही वह पाकिस्तान के दिग्‍गज शोएब मलिक को पीछे छोड़ते हुए T20s क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा इस मुकाबले में उन्‍होंने कई अन्‍य रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं। आइये उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।