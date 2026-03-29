‘विराट कोहली का दौर खत्म’, RCB की जीत के बाद वायरल हुआ मोहम्मद कैफ का ये पोस्ट

Mohammad Kaif post on Virat Kohli: विराट कोहली ने 2024 के टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद अंतरराष्‍ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था। रिटायर होने के दो साल बाद भी कोहली यह साबित करते आ रहे हैं कि खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनका दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2026 के पहले मैच में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 38 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्‍कों की मदद से नाबाद 69 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई।