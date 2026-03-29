Virat Kohli ने IPL 2026 के पहले ही मैच में रचा इतिहास, इस मामले में दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं आसपास

Virat Kohli record: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के उद्घाटन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की है। आरसीबी की जीत में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों और तेज गेंदबाज जैकब डफी की धारदार गेंदबाजी अहम भूमिका रही। विराट कोहली ने आईपीएल में एक बार फिर से अच्‍छी शुरुआत की है। चेजमास्‍टर कोहली ने 38 गेंदों पर पांच चौके और इतने ही छक्‍कों की मदद से नाबाद 69 रन की पारी खेली। इसके साथ ही कोहली ने आईपीएल में चेज करते हुए रनों का वो पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसके आसपास भी दुनिया का कोई बल्‍लेबाज नहीं है।