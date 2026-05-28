IPL 2026: सुनील गावस्कर और संजय बांगर के पैर छूने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जतिन सप्रू के साथ किया कुछ ऐसा, वायरल हो गया Video

Vaibhav Sooryavanshi feet touching video: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा किया, जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान वैभव ने महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यह वाकया तब हुआ जब सुनील गावस्कर और पूर्व भारतीय कोच संजय बांगर टीवी होस्ट जतिन सप्रू के साथ प्री-मैच शो कर रहे थे। पास में वॉर्म-अप कर रहे वैभव ने जैसे ही दिग्गजों को देखा, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग रोकी और पारंपरिक भारतीय अंदाज में दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।