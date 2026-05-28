क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार दोहराएगी 2008 का इतिहास? 18 साल का सूखा खत्म कर सालों बाद उठाएगी ट्रॉफी, देखें अब तक का पूरा सफर

Rajasthan Royals playoffs history: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर धूल चटाकर राजस्थान रॉयल्स (RR) ने IPL 2026 के क्वालीफायर 2 में एंट्री मार ली है। लेकिन इस जीत के उत्साह के बीच राजस्थान के फैंस के मन में एक बड़ा डर भी सता रहा है। इतिहास गवाह है कि राजस्थान रॉयल्स का सफर अक्सर क्वालीफायर 2 में आकर ही खत्म हो जाता है। 18 साल के आईपीएल इतिहास पर नजर डालें तो राजस्थान की टीम 10 बार तो प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर पाई है। वह सिर्फ एक बार चैंपियन (2008) बनी है और एक बार रनर-अप (2022) रही है।