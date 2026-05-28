28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का सीक्रेट आया सामने, जिसने पैट कमिंस को किया बेबस, ध्रुव जुरेल ने खोला बड़ा राज़

Vaibhav Sooryavanshi batting secret: IPL 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के गेंदबाज़ो की धज्जियां उड़ा दी। उस शानदार पारी का असली सीक्रेट उनके साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने खोला है। जानिए ध्रुव ने वैभव को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 28, 2026

Vaibhav Sooryavanshi batting secret, Dhruv Jurel on Vaibhav Sooryavanshi, Vaibhav Sooryavanshi 97 off 29

ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी (Photo - IANS)

Dhruv Jurel reveals Vaibhav Sooryavanshi batting secret: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने वर्ल्ड कप विनर कप्तान और दिग्गज गेंदबाज पैट कमिंस के ओवरों में छक्कों की बरसात कर उन्हें पूरी तरह बेबस कर दिया। इस धमाकेदार पारी के बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) में उनके साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने वैभव की बल्लेबाजी का एक ऐसा अनोखा राज (Secret) खोला है, जो हर किसी को जानना चाहिए।

'वैभव कोई फर्क नहीं पड़ता'

ध्रुव जुरेल ने बताया कि आमतौर पर जब कोई युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरता है, तो वह गेंद से ज्यादा गेंदबाज के बड़े नाम पर ध्यान देता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है, चाहे वह जसप्रीत बुमराह हों, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड, कागिसो रबाडा या फिर पैट कमिंस।

'सूर्यवंशी की कुछ प्लानिंग नहीं रहती'

ध्रुव जुरेल ने वैभव के माइंडसेट की तारीफ करते हुए कहा, 'वैभव की सबसे अच्छी बात जो मैंने नोटिस की है, वह यह है कि वह मैच के लिए कोई पहले से प्लानिंग नहीं करता। वह नेट पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और खुद पर पूरा भरोसा रखता है। उसके मन में रत्ती भर भी शक नहीं होता कि वह यह काम नहीं कर पाएगा।

जब हम किसी क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि 'गेंदबाज को मत देखो, सिर्फ गेंद को देखो।' लेकिन 17-18 साल की उम्र में हम अक्सर गेंदबाज का बड़ा नाम देखकर डर जाते हैं। वैभव के साथ ऐसा नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ गेंद को देखता है। उसका सीधा मंत्रा है, 'आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी बॉलर' (मुझे किसी भी गेंदबाज से कोई फर्क नहीं पड़ता।'

'वैभव इस वजह से सबसे अलग है…'

मैच के दौरान पैट कमिंस ने वैभव के बल्ले के स्विंग को रोकने के लिए लेग-स्टंप पर फुल लेंथ गेंदें फेंकने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने तुरंत खुद को एडजस्ट किया और कमिंस के सिर के ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया।

इसके बाद जब कमिंस ने शॉर्ट गेंद फेंकी तो वैभव ने उसे थर्ड मैन के ऊपर से उड़ाया, और अगली स्लोअर बॉल पर सीधा सामने का छक्का मार दिया। सिर्फ 3 ओवर के अंदर ही पैट कमिंस के पास वैभव को रोकने का कोई आइडिया नहीं बचा था। ध्रुव जुरेल ने बताया कि खुद पर यही अटूट भरोसा वैभव को सबसे अलग और खतरनाक बल्लेबाज बनाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

28 May 2026 01:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी का सीक्रेट आया सामने, जिसने पैट कमिंस को किया बेबस, ध्रुव जुरेल ने खोला बड़ा राज़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी बने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, जानें कितने का पड़ा 1 रन

Vaibhav Suryavanshi one run cost
क्रिकेट

‘उम्र पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया’, वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी के बाद आंद्रे रसेल का बड़ा बयान

Vaibhav Sooryavanshi age controversy, Andre Russell Instagram story, Vaibhav Sooryavanshi 97 off 29
क्रिकेट

GT vs RR: अगर बारिश से रद्द हुआ क्वालीफायर-2 तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, जानें क्या है IPL का नियम

GT vs RR Weather Report
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi ने रचा दोहरा इतिहास: सिर्फ क्रिस गेल ही नहीं, यशस्वी जायसवाल का महा-रिकॉर्ड भी किया ध्वस्त

Vaibhav Sooryavanshi, Yashasvi Jaiswal
क्रिकेट

Hardik Pandya ने डिलीट किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, मामला सुर्खियों में आते ही फिर हुआ एक्टिवेट

Hardik Pandya Instagram account back
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.