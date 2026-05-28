वैभव सूर्यवंशी का सीक्रेट आया सामने, जिसने पैट कमिंस को किया बेबस, ध्रुव जुरेल ने खोला बड़ा राज़

Dhruv Jurel reveals Vaibhav Sooryavanshi batting secret: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने वर्ल्ड कप विनर कप्तान और दिग्गज गेंदबाज पैट कमिंस के ओवरों में छक्कों की बरसात कर उन्हें पूरी तरह बेबस कर दिया। इस धमाकेदार पारी के बाद राजस्थान रॉयल्स (RR) में उनके साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने वैभव की बल्लेबाजी का एक ऐसा अनोखा राज (Secret) खोला है, जो हर किसी को जानना चाहिए।