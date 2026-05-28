GT vs RR: अगर बारिश से रद्द हुआ क्वालीफायर-2 तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, जानें क्या है IPL का नियम

IPL 2026 Qualifiers 2 GT vs RR: आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर शुक्रवार न्‍यू चंडीगढ़ के मुल्‍लानपुर स्थिन महाराजा यादविंद्र सिंह स्‍टेडियम में खेला जाएगा। जहां सनराइजर्स हैदराबाद को एलिमिनेटर में हराने वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट हासिल कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अगर ये मैच बारिश की भेंट चढ़ता है तो कौन सी आईपीएल नियम के तहत फाइनल पहुंचेगी? आइये आपको भी बताते हैं।