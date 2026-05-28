Vaibhav Sooryavanshi: महज 15 साल की उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी ने वह सब हासिल कर लिया है, जो सपना आईपीएल खेलने वाला हर खिलाड़ी देखता है। वह जो भी शानदार पारी खेलते हैं, वह पिछली पारी से बेहतर, ज्‍यादा खतरनाक और जबरदस्त होती है। उन्‍होंने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन की पारी खेलते हुए विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप पर कब्‍जा कर लिया है। सबसे अहम बात ये कि वह न सिर्फ गेंदबाज़ों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से उनके कॉन्फिडेंस को भी कमजोर कर रहे हैं।