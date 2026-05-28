‘छोटे भीम ने तो पागल कर दिया’, वैभव सूर्यवंशी की छक्कों की बारिश देख दंग रह गए टीवी स्टार्स

वैभव सूर्यवंशी की इस शानदार पारी को देखने के बाद कई टीवी एक्टर्स और रिएलिटी शोज के स्टार्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने वैभव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- क्या खिलाड़ी है ये। वहीं टीवी एक्टर अली गोनी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- आखिरकार वैभव ने क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। ये लड़का।