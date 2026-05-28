28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘छोटे भीम ने तो पागल कर दिया’, वैभव सूर्यवंशी की छक्कों की बारिश देख दंग रह गए टीवी स्टार्स

TV Stars On Vaibhav Sooryavanshi Sixes Record: वैभव सूर्यवंशी के छक्कों की बरसात को देखने के बाद अब टीवी स्टार्स की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 28, 2026

TV Stars On Vaibhav Sooryavanshi Sixes Record

TV Stars On Vaibhav Sooryavanshi Sixes Record (सोर्स- एक्स)

TV Stars On Vaibhav Sooryavanshi Sixes Record: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए तहलका मचा दिया। राजस्थान रॉयल्स के महज 15 वर्षीय ओपनर ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 12 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे।

उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने 47 रन से बड़ी जीत हासिल कर क्वालिफायर-2 में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि वैभव केवल तीन रन से शतक से चूक गए, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने एक बार फिर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया।

क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया

इस शानदार पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने ‘यूनिवर्स बॉस’ क्रिस गेल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2015 में 59 छक्के लगाए थे। वैभव अब इस सीजन में 65 छक्कों के साथ नए रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं।

वैभव की पारी देख दंग गए टीवी एक्टर्स

वैभव सूर्यवंशी की इस शानदार पारी को देखने के बाद कई टीवी एक्टर्स और रिएलिटी शोज के स्टार्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने वैभव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- क्या खिलाड़ी है ये। वहीं टीवी एक्टर अली गोनी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा- आखिरकार वैभव ने क्रिस गेल का सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। ये लड़का।

इसके अलावा बिग बॉस फेम दिग्विजय राठी भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंचे थें। उन्होंने मैच के उस पल पर अपना रिएक्शन दिया जब सिर्फ 3 रनों के दूर वैभव शतक नहीं बना पाए थे और कैच आउट हो गए। उन्होंने वीडियो में कहा- छोटे भीम ने तो पागल ही कर दिया। बहुत दुखी हो गया है।

विस्फोटक पारी पर क्या बोले वैभव?

मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक पारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि बल्लेबाजी के दौरान उनका ध्यान किसी व्यक्तिगत रिकॉर्ड या उपलब्धि पर नहीं था। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने से चूकने पर जब उनसे सवाल किया गया तो वैभव ने कहा कि उन्हें इस बारे में मैच खत्म होने के बाद पता चला।

ये भी पढ़ें

Mahesh Pawar Death: 25 साल की उम्र में अभिनेता की हुई मौत, दोस्तों संग ट्रिप पर निकले महेश की SUV खाई में गिरी
मनोरंजन
Marathi Actor Mahesh Pawar Death News

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 May 2026 08:38 am

Published on:

28 May 2026 08:37 am

Hindi News / Entertainment / ‘छोटे भीम ने तो पागल कर दिया’, वैभव सूर्यवंशी की छक्कों की बारिश देख दंग रह गए टीवी स्टार्स

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

प्रीति जिंटा का टूटा दिल, पंजाब किंग्स के IPL 2026 से बाहर होने पर हुईं भावुक, बोलींं- फैंस हमेशा खड़े रहे

Preity Zinta Emotional Post On Punjab Kings
बॉलीवुड

Mahesh Pawar Death: 25 साल की उम्र में अभिनेता की हुई मौत, दोस्तों संग ट्रिप पर निकले महेश की SUV खाई में गिरी

Marathi Actor Mahesh Pawar Death News
मनोरंजन

परवीन बाबी के साथ महेश भट्ट के रिश्ते पर बेटी पूजा भट्ट का खुलासा, बोलीं- मेरे पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहे

Pooja Bhatt On Parveen Babi Death
बॉलीवुड

रणवीर सिंह के बैन की खबर पर मीका सिंह बड़ा बयान, मैं खुद FWICE से बात करूंगा!

रणवीर सिंह के बैन की खबर पर मीका सिंह बड़ा बयान, मैं खुद FWICE से बात करूंगा!
बॉलीवुड

लोकेश कनगराज और CM विजय की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- ‘अब Leo 2 बना दो!

लोकेश कनगराज और CM विजय (फोटो सोर्स: x के @_MovieVerse/@Jilla__Ajay अकाउंट द्वारा)
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.