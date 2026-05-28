RR vs SRH: राजस्थान के 243 रनों के आगे ढही हैदराबाद की पलटन, जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी के आगे 196 पर सिमटी SRH

RR vs SRH Eliminator IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बना ली। अब 29 मई को राजस्थान का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम 31 मई को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से भिड़ेगी।