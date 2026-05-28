‘उम्र पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया’, वैभव सूर्यवंशी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी के बाद आंद्रे रसेल का बड़ा बयान

Andre Russell Instagram story for Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रनों की हैरतअंगेज पारी खेलने के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस समय क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेली गई इस आतिशी पारी के दौरान वैभव ने इस सीजन में अपने कुल छक्कों की संख्या 65 पहुंचा दी और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल (59 छक्के, साल 2012) का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने वैभव के लिए एक बेहद खास और कड़ा संदेश शेयर किया है।