IPL Playoff record: क्वालिफ़ायर 1 जीतने वाली टीम इतनी बार बनी है IPL चैम्पियन, RCB फैंस के लिए खुशखबरी, क्या GT-RR बदलेंगे इतिहास?

आईपीएल में प्लेऑफ फॉर्मेट की शुरुआत 2011 से हुई थी। इसके बाद से टॉप-2 टीमों को खिताब जीतने का सबसे अधिक मौका मिलता रहा है। अब तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब टॉप-2 से बाहर रहने वाली टीम ने ट्रॉफी उठाई है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 2016 में तीसरे स्थान पर रहते हुए एलिमिनेटर, क्वालीफायर-2 और फ़ाइनल जीतकर खिताब अपने नाम किया था। हालांकि, डेक्कन चार्जर्स ने 2009 में चौथे स्थान से खिताब जीता था, लेकिन उस समय मौजूदा प्लेऑफ सिस्टम नहीं था।