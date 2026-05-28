अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे होते वैभव सूर्यवंशी, फ्रेंचाईजी को भारी पड़ी मालिक की एक गलती

15 साल के इस युवा पर राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने भी बोली लगाई थी। लेकिन उनके मालिक की एक गलती की वजह से वैभव राजस्थान रॉयल्स के पास आ गए। दरअसल सूर्यवंशी का बेस प्राइस 30 लाख रुपए का था। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बिड वॉर शुरू हुआ। द्रविड़ हल हाल में सूर्यवंशी को अपनी टीम से जोड़ना चाहते थे। ऐसे में वे बोली लगाते चले गए। लेकिन 1.1 करोड़ पर आकर दिल्ली कैपिटल्स के हौसले टूट गए। हालांकि उस समय दिल्ली कैपिटल्स के पास 2.2 करोड़ रुपये से ज्यादा पर्स बचा हुआ था और वे 18 खिलाड़ी खरीद चुके थे, फिर भी उन्होंने आगे बोली नहीं लगाई। इस गलती की वजह से वैभव राजस्थान रॉयल्स के पास पहुंच गए।