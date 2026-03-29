विराट शो कर रहा था कि गेम कैसे खेलना चाहिए, कोहली की ताबड़तोड़ बैटिंग पर आर अश्विन ने दिया बड़ा बयान

अश्विन ने आगे बड़ी बात कही, 'विराट जो कहता है, वही करके दिखाता है। मैदान पर उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पूरी दुनिया को एक 'शो' दिखा रहा हो कि क्रिकेट असल में कैसे खेलना चाहिए। वो सबको सिखा रहा है कि गेम में कितनी मेहनत लगती है।' मैच के आखिर में भी विराट का जलवा देखने लायक था। वो एक छोर संभाल कर खड़े थे और दूसरे छोर से रन बन रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपने हाथ खोले और आखिरी 4 गेंदों में 18 रन कूटकर मैच खत्म कर दिया। अश्विन का मानना है कि अगर RCB को जीतना है, तो बस विराट को पूरे 20 ओवर क्रीज पर टिके रहना होगा।