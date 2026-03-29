USA की मेजर लीग में छाएंगे अश्विन! सैन फ्रांसिस्को की तरफ से खेलने वाले पहले बड़े भारतीय खिलाड़ी

दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, यह पहली बार होगा जब अश्विन IPL के अलावा किसी और विदेशी टी-20 लीग में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) के लिए भी साइन किया था, लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। अश्विन ने बताया कि अमेरिका में बसे भारतीय और वहां के बच्चों में क्रिकेट को लेकर जो क्रेज है, उसे देखकर ही उन्होंने MLC में आने का फैसला किया। अश्विन का IPL करियर भी काफी जबरदस्त रहा है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी बड़ी टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। सालों तक IPL में अपनी फिरकी का जादू दिखाने के बाद अब वो अमेरिका में भी वही छाप छोड़ेंगे।