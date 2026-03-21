Virat Kohli के लिए यह फैसला आसान नहीं था… अश्विन का चौंकाने वाला खुलासा

विराट कोहली के साथ वर्षों तक ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले आर अश्विन ने खुलासा किया कि उन्होंने निजी तौर पर अपने पूर्व कप्तान से कहा था कि उनमें अभी भी टेस्ट क्रिकेट बाकी है। पिछले साल इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट से हटने का कोहली का फैसला क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाला था। खासकर तब जब कई लोगों का मानना ​​था कि इस सबसे लंबे फॉर्मेट में वह अभी भी बहुत कुछ दे सकते हैं। यह फैसला आईपीएल 2025 के बीच में आया, उस समय जब उनकी रेड-बॉल फॉर्म को लेकर दबाव बढ़ने लगा था।