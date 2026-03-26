IPL 2026: ‘डैड आर्मी’ का टैग पुराना हो गया, युवाओं के भरोसे छठी बार चैंपियन बनने उतरेगी सीएसके

सीएसके आईपीएल 2025 में अंकतालिका में सबसे नीचे रही थी। शायद यह प्रदर्शन ही कहीं न कहीं सीएसके में बड़े बदलाव की वजह बना और प्रबंधन ने टीम को नए तरीके से बनाने पर ध्यान दिया जिसमें युवा खिलाड़ियों की अहम भूमिका थी। आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा और ट्रेड के जरिए टीम का हिस्सा बने संजू सैमसन इसका बड़ा उदाहरण हैं। आईपीएल 2026 से पहले हुई मिनी नीलामी में सीएसके ने एक तरह से अपनी टीम को निर्मित किया और हर छोटी से छोटी कमी को दूर करने का प्रयास किया। सीजन से पहले सीएसके अब पहले से मजबूत और ऊर्जावान नजर आ रही है।