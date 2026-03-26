IPL 2026: क्या संजू सैमसन नहीं करेंगे सलामी बल्लेबाजी? CSK के लिए कौन करेगा ओपनिंग? कप्तान ऋतुराज ने खत्म किया सस्पेंस

कप्तान ऋतुराज से 'स्टार स्पोर्ट्स' के शो पर जब पूछा गया कि आईपीएल 2026 में चेन्नई के सलामी बल्लेबाज कौन होंगे? इसके जवाब में चेन्नई के कप्तान ने बताया कि वो और संजू सैमसन इस सीजन पारी की शुरुआत करते नज़र आएंगे। उन्होंने बताया कि आयुष म्हात्रे नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। संजू सैमसन को चेन्नई ने राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करते हुए टीम में शामिल किया है।