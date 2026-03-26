‘यह टीम हमेशा मेरे DNA का हिस्सा रहेगी’, RCB की बिक्री पर विजय माल्या का छलका दर्द

RCB के पूर्व मालिक विजय माल्या और विराट कोहली (Photo - IANS)
RCB, Virat Kohli, RCB Owner Vijay Mallya: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व मालिक विजय माल्या ने फ्रेंचाइजी की इस ऐतिहासिक बिक्री के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बेहद भावुक संदेश दिया है। माल्या, जिन्होंने साल 2008 में महज ₹450 करोड़ में इस टीम की नींव रखी थी, आज उसकी ₹16,660 करोड़ की भारी-भरकम कीमत देखकर गदगद हैं। माल्या ने कहा कि जिस इन्वेस्टमेंट को दुनिया कभी मेरा 'फालतू का शौक' (Vanity Project) कहकर मजाक उड़ाती थी, आज उसकी वैल्यू ने सबको जवाब दे दिया है। नए कंसोर्टियम को टीम सौंपते हुए उन्होंने साफ किया कि चाहे मालिकाना हक बदल जाए, लेकिन RCB हमेशा उनके DNA का हिस्सा रहेगी। मीडिया के मुताबिक माल्या ने इस विशाल वैल्यूएशन को अपनी पुरानी विजन की जीत बताया है।
सोशल मीडिया (X) पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए माल्या ने साल 2008 के उन दिनों को याद किया जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैं RCB के नए मालिकों को दिल से बधाई देता हूं और उनके सफल भविष्य की कामना करता हूं।' माल्या ने आगे लिखा, 'जब मैंने 2008 में 450 करोड़ रुपये में यह टीम खरीदी थी, तब बहुत से लोग मुझ पर हंसे थे। उन्होंने इसे मेरा शौक या पैसे की बर्बादी बताया था।'
माल्या ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसके पीछे एक बड़ी सोच थी। उन्होंने अपनी कंपनी के ब्रांड 'रॉयल चैलेंज' के नाम पर ही टीम का नाम RCB रखा था। आज उस निवेश की कीमत देखकर वे काफी खुश हैं। उन्होंने बताया, 'यह देखकर बहुत सुकून मिलता है कि मेरा 450 करोड़ का निवेश आज 16,600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।' यह आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है।
माल्या ने अपनी पोस्ट में विराट कोहली का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'RCB हमेशा मेरे DNA में रहेगी। मुझे वो पल अच्छे से याद है जब हमने युवा विराट कोहली को टीम में चुना था, जो आज दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक हैं।' अंत में उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'उन सभी RCB फैंस को मेरा धन्यवाद जो मेरे समय से टीम के साथ जुड़े रहे। कृपया बेंगलुरु के इस शेर (RCB) को अपना सपोर्ट देते रहें। नमस्कारा।'
यह ऐतिहासिक बदलाव तब हुआ जब आदित्य बिड़ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन के एक ग्रुप ने यूनाइटेड स्पिरिट्स (डिआजियो) से टीम की 100% हिस्सेदारी खरीद ली। इस डील में आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग (WPL) दोनों टीमें शामिल हैं।
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