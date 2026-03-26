‘यह टीम हमेशा मेरे DNA का हिस्सा रहेगी’, RCB की बिक्री पर विजय माल्या का छलका दर्द

RCB, Virat Kohli, RCB Owner Vijay Mallya: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व मालिक विजय माल्या ने फ्रेंचाइजी की इस ऐतिहासिक बिक्री के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बेहद भावुक संदेश दिया है। माल्या, जिन्होंने साल 2008 में महज ₹450 करोड़ में इस टीम की नींव रखी थी, आज उसकी ₹16,660 करोड़ की भारी-भरकम कीमत देखकर गदगद हैं। माल्या ने कहा कि जिस इन्वेस्टमेंट को दुनिया कभी मेरा 'फालतू का शौक' (Vanity Project) कहकर मजाक उड़ाती थी, आज उसकी वैल्यू ने सबको जवाब दे दिया है। नए कंसोर्टियम को टीम सौंपते हुए उन्होंने साफ किया कि चाहे मालिकाना हक बदल जाए, लेकिन RCB हमेशा उनके DNA का हिस्सा रहेगी। मीडिया के मुताबिक माल्या ने इस विशाल वैल्यूएशन को अपनी पुरानी विजन की जीत बताया है।