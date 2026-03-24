अगर मैंने विराट कोहली को आउट किया तो… पंजाब के मिस्ट्री स्पिनर की इस बात ने जीत लिया सबका दिल!

विशाल निषाद, विराट कोहली के जबरा फैन हैं। आलम यह है कि वह अपनी जर्सी का नंबर भी 18 चाहते थे, लेकिन वो नंबर पहले से ही टीम के साथी प्रियांश आर्या के पास था। ऐसे में विशाल ने हार नहीं मानी और कोहली के सम्मान में अपनी जर्सी का नंबर 81 चुन लिया। विशाल ने पंजाब किंग्स के यूट्यूब चैनल पर अपनी दिल की बात कहते हुए कहा, 'मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन इस सीजन में मेरा उनसे दो बार सामना होगा। वो मेरे आदर्श (Idol) हैं। अगर मैंने उनका विकेट लिया, तो मैं उनके पैर छुऊंगा।' विशाल ने यह भी साफ किया कि मैदान के अंदर वो पूरे एटीट्यूड के साथ कोहली को आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैदान के बाहर वो उनसे सिर्फ सीखना चाहते हैं।