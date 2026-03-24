24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अगर मैंने विराट कोहली को आउट किया तो… पंजाब के मिस्ट्री स्पिनर की इस बात ने जीत लिया सबका दिल!

IPL 2026, Virat Kohli: IPL 2026 में पंजाब किंग्स के मिस्ट्री स्पिनर विशाल निषाद ने विराट कोहली को लेकर किया बड़ा खुलासा। जानिए क्यों कोहली का विकेट लेने के बाद उनके पैर छूना चाहते हैं विशाल और क्या है उनके संघर्ष की पूरी कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Mar 24, 2026

Vishal Nishad Punjab Kings, Virat Kohli Fan Vishal Nishad, IPL 2026 Mystery Spinner, Vishal Nishad Success Story, Virat Kohli Wicket Wish, Punjab Kings vs RCB IPL 2026.virat kohli fan in ipl players, virat kohli's biggest fan, cricket latest news, trending cricket news, trending news, cricket news, virat kohli , vishal nishad virat kohli fan, virat kohli fan , cricket news in hindi, hindi cricket news latest, latest news, virat kohli news, punjab kings news, which bowler is fan of virat kohli in ipl ,ipl 2026, ipl, cricket, virat, kohli, rcb vs pbks,

विराट कोहली बोल्ड आउट होते हुए (Photo - IANS)

IPL 2026, Virat Kohli, Punjab Kings: क्रिकेट के मैदान पर अक्सर आपने जोश और एग्रेसिव अंदाज देखा होगा, लेकिन पंजाब किंग्स के 18 साल के युवा मिस्ट्री स्पिनर विशाल निषाद ने एक ऐसी इच्छा जाहिर की है जिसने सबका दिल जीत लिया है। उत्तर प्रदेश का यह लड़का किंग कोहली का इतना बड़ा फैन है कि उसने साफ कह दिया है, 'अगर मैंने विराट कोहली को आउट किया, तो मैं मैदान पर ही उनके पैर छुऊंगा!'

जर्सी नंबर में भी कोहली

विशाल निषाद, विराट कोहली के जबरा फैन हैं। आलम यह है कि वह अपनी जर्सी का नंबर भी 18 चाहते थे, लेकिन वो नंबर पहले से ही टीम के साथी प्रियांश आर्या के पास था। ऐसे में विशाल ने हार नहीं मानी और कोहली के सम्मान में अपनी जर्सी का नंबर 81 चुन लिया। विशाल ने पंजाब किंग्स के यूट्यूब चैनल पर अपनी दिल की बात कहते हुए कहा, 'मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन इस सीजन में मेरा उनसे दो बार सामना होगा। वो मेरे आदर्श (Idol) हैं। अगर मैंने उनका विकेट लिया, तो मैं उनके पैर छुऊंगा।' विशाल ने यह भी साफ किया कि मैदान के अंदर वो पूरे एटीट्यूड के साथ कोहली को आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैदान के बाहर वो उनसे सिर्फ सीखना चाहते हैं।

संघर्षभरा विशाल का सफर

विशाल की यहां तक पहुंचने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। आर्थिक तंगी का ये आलम था कि उन्हें क्रिकेट छोड़कर अपने पिता के काम में हाथ बंटाना पड़ता था। विशाल बताते हैं कि कई बार वो इतने निराश हो जाते थे कि उन्हें लगता था क्रिकेट छोड़ देना चाहिए।उनकी मां अक्सर कहती थीं कि क्रिकेट बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत कंपटीशन है, इसे छोड़ो और कोई हुनर सीख लो ताकि नौकरी मिल सके। लेकिन विशाल ने अपनी मां से वादा किया था, 'मां, मैं खेलूंगा और इसे करके दिखाऊंगा।' आज उनकी मेहनत रंग लाई और पंजाब किंग्स ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया है।

विशाल का सबसे बड़ा हथियार!

18 साल के इस मिस्ट्री स्पिनर के तरकश में सबसे बड़ा तीर 'कैरम बॉल' है। विशाल, स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना गुरु मानते हैं और उनकी गुगली देखकर अपनी गेंदबाजी को धार देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब मैदान पर किंग कोहली और उनके इस सबसे बड़े फैन का आमना-सामना होगा, तो बाजी कौन मारेगा।

ये भी पढ़ें

“बाथटब क्या होता है, इसमें नहाते हैं या बैठते हैं?” IPL के ग्लैमर की चकाचौंध देख हैरान रह गया था MP के छोटे से गांव का ये खिलाड़ी!
क्रिकेट
Ishwar Pandey IPL Story, Ishwar Pandey Bathtub Incident, IPL Culture Shock Small Town Cricketers, ms dhoni IPL 2025 Hindi, Small Town Cricketers in IPL Hindi News. trending news, cricket news, latest cricket news, untold story of ipl and cricket, ishwar pandey.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

विराट कोहली

विराट कोहली

Published on:

24 Mar 2026 04:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अगर मैंने विराट कोहली को आउट किया तो… पंजाब के मिस्ट्री स्पिनर की इस बात ने जीत लिया सबका दिल!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

धोनी के संन्यास पर फिर चर्चा शुरू, पूर्व भारतीय ओपनर ने कसा तंज, कहा ‘आप डगआउट से टीम नहीं चला सकते’

Aakash Chopra suggests MS Dhoni should retire
आईपीएल

IPL 2026 में नहीं खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, फिर भी RCB करेगी करोड़ों का पेमेंट, जानें पूरा मामला

RCB on Yash Dayal
क्रिकेट

IPL 2026: पहले ही मैच से पहले SRH का बड़ा दांव! 3 करोड़ के खिलाड़ी की जगह 1.5 करोड़ वाले इस विदेशी की एंट्री

SRH,IPL 2026 SRH Replacement, David Payne SRH Price, Jack Edwards Injury News, Ishan Kishan SRH Captain, SRH vs RCB 28 March, David Payne Stats T20, KKR Replacement Saurabh Dubey, IPL 2026 News Hindi. srh replaces jack edwards with david payne ipl 2026 ishan kishan captain , abhishek sharma vice captaincy srh , ishan kishan captain of srh in ipl 2026
क्रिकेट

IPL 2026 में सबसे मजबूत दावेदार MI, रयान या क्विंटन कौन होगा रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनर? जानें बेस्ट प्लेइंग 11

MI Playing XI Prediction for IPL 2026
क्रिकेट

“बाथटब क्या होता है, इसमें नहाते हैं या बैठते हैं?” IPL के ग्लैमर की चकाचौंध देख हैरान रह गया था MP के छोटे से गांव का ये खिलाड़ी!

Ishwar Pandey IPL Story, Ishwar Pandey Bathtub Incident, IPL Culture Shock Small Town Cricketers, ms dhoni IPL 2025 Hindi, Small Town Cricketers in IPL Hindi News. trending news, cricket news, latest cricket news, untold story of ipl and cricket, ishwar pandey.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.