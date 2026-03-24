‘लास्ट की 3 बॉल पर अटकी थी 18 साल की ये जीत, हमारे लिए सबसे मुश्किल घड़ी थी!’ कोहली ने तोड़ी चुप्पी

RCB, Virat Kohli: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सबसे वफादार और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने आखिरकार IPL 2025 की उस ऐतिहासिक जीत पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसने करोड़ों फैंस की धड़कनें रोक दी थीं। 18 लंबे सालों तक टीम के साथ हर उतार-चढ़ाव में ढाल बनकर खड़े रहने वाले किंग कोहली के लिए यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक इमोशन थी। पूरी टीम इस कामयाबी से झूम रही थी, लेकिन उस फाइनल की रात एक वक्त ऐसा भी आया जो सबसे भारी था। कोहली ने बताया कि जीत के इतने करीब होने के बावजूद, वो आखिरी की 3 गेंदें उनके और पूरी टीम के लिए सबसे मुश्किल और तनावपूर्ण समय था।