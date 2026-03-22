“तुम मर क्यों नहीं जाते?” वरुण चक्रवर्ती को मिलती थी धमकियां, अब 5 साल बाद हुआ खौफनाक खुलासा!

साहिबा बाली के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वरुण ने उस डरावनी घटना को याद किया। उन्होंने कहा, 'सबसे बुरा वक्त तब था जब 2021 में आईपीएल रुक गया। मैं पहला खिलाड़ी था जो पॉजिटिव आया था, इसलिए पूरा टूर्नामेंट सस्पेंड करना पड़ा। लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि आईपीएल ही उस समय मनोरंजन का साधन था। लोग मुझे गालियां दे रहे थे और यहां तक कह रहे थे, 'तुम मर क्यों नहीं जाते'। वह सुनना बहुत तकलीफदेह था।' वरुण का यह दर्द आज 5 साल बाद इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यह सोशल मीडिया पर होने वाली 'टॉक्सिक ट्रोलिंग' का सबसे डरावना चेहरा पेश करता है।