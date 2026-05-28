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NZ vs IRE Test: दोहरे शतक से चूके टॉम ब्लंडेल, न्यूजीलैंड ने 490 रन पर घोषित की पहली पारी, आयरलैंड का बुरा हाल

न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के खेल की शुरुआत 5 विकेट पर 361 रन से शुरू की। कीवी टीम की नजर टॉम ब्लंडेल के दोहरे शतक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के शतक पर थी। दोनों बल्लेबाज इन उपलब्धियों को हासिल करने में नाकाम रहे। ब्लंडेल 292 गेंदों पर 3 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 186 रन बनाकर आउट हुए।

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भारत

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Siddharth Rai

May 28, 2026

IRE vs NZ

आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है (photo - ians)

Ireland vs New Zealand test: आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी दूसरे दिन के पहले सत्र में 8 विकेट के नुकसान पर 490 रन बनाकर घोषित की। दूसरे दिन का दूसरा सत्र समाप्त होने के समय आयरलैंड ने 85 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए थे।

डीन फॉक्सक्रॉफ्ट शतक से चूके

न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के खेल की शुरुआत 5 विकेट पर 361 रन से शुरू की। कीवी टीम की नजर टॉम ब्लंडेल के दोहरे शतक और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के शतक पर थी। दोनों बल्लेबाज इन उपलब्धियों को हासिल करने में नाकाम रहे। ब्लंडेल 292 गेंदों पर 3 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 186 रन बनाकर आउट हुए। वहीं डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 129 गेंदों पर 98 रन बनाकर आउट हुए। फॉक्सक्रॉफ्ट के 8वें विकेट के रूप में आउट होते ही कीवी कप्तान टॉम लैथम ने पारी 490 रन पर घोषित कर दी। फॉक्सक्रॉफ्ट अपने पहले टेस्ट में शतक लगाने का मौका चूक गए।

रचिन रवींद्र ने शानदार शतक लगाया

इससे पहले बुधवार को टेस्ट के पहले दिन रचिन रवींद्र ने शानदार शतक लगाया था। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले इस युवा ऑलराउंडर ने 194 गेंदों पर 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली थी। आयरलैंड की तरफ से मार्क अडेयर को 3, रिब्यून विल्सन, लियाम मैकार्थी, हैरी टैक्टर और एंडी मैकब्राइन को 1-1 विकेट मिला।

आयरलैंड की शुरुआत बेहद निराशाजनक

490 रन के जवाब में आयरलैंड की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। दूसरे दिन के दूसरे सत्र की समाप्ति तक आयरलैंड ने अपने 6 विकेट 86 के स्कोर पर गंवा दिए। सलामी बल्लेबाज स्टीफन डोहेनी शून्य और केड कारमाइकल शून्य पर आउट हुए। शून्य पर 2 विकेट गंवा चुकी आयरलैंड को संभालने का प्रयास कप्तान एंड्रयू बालबर्नी (11) और हैरी टैक्टर (8) कर रहे हैं। दोनों अब तक 20 रन जोड़ चुके हैं। न्यूजीलैंड के लिए दोनों विकेट नाथन स्मिथ ने लिए हैं।

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Published on:

28 May 2026 07:57 pm

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