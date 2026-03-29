RCB vs SRH: 200+ बनाकर भी हारने के बाद हताश हुए कप्तान ईशान किशन, इन खिलाड़ियों के सिर फोड़ा हार का ठीकरा

ईशान किशन ने मैच के बाद कहा कि मुझे लगता है कि पहले 3-4 ओवरों के बाद विकेट ने निश्चित रूप से अच्छा साथ दिया। हमने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए थे और अगली बार हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। क्योंकि दूसरी पारी में विकेट को देखते हुए, उस पर बैटिंग करना काफी आसान था और गेंद भी काफी अच्छे से बैट पर आ रही थी। अगली बार हमें शॉट चुनने में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। लेकिन, पटरी से उतरने के बाद भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे हमें काफी आत्मविश्वास मिला है।