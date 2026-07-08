Kitchen Tips: बेकिंग सोडा, नींबू, नमक, नारियल तेल से ऐसे करें लकड़ी की कलछी, बेलन, चम्मच, मथनी और चकला साफ, नहीं लगेगा फंगस और न आएगी बदबू

How To Clean Wooden Utensils: किचन में रोजाना बेलन और चकले के अलावा लकड़ी की कलछी, कटिंग बोर्ड और दूसरे वुडन टूल्स को अगर सही तरीके से साफ न किया जाए, तो इनमें तेल, मसालों की परत, बदबू और फंगस जमने लगती है। इससे ये जल्दी खराब हो सकते हैं और इनके इस्तेमाल से बनने वाला खाना भी सेफ नहीं रहता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी लकड़ी के बर्तन हैं, तो आप यहां बताए गए 6 टिप्स को फॉलो करके उन्हें साफ कर सकते हैं।