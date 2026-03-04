Kadhai Cleaning Tips: गुजिया और गुलाब जामुन बनाते-बनाते कड़ाही जल गई? इन 5 आसान ट्रिक्स से मिनटों में पाएं नई जैसी कड़ाही

Kadhai Cleaning Tips: आज सुबह से ही घरों में गुजिया, पापड़ और गुलाब जामुन जैसे तरह-तरह के टेस्टी होली के पकवान बन रहे हैं। खाने में तो ये सब लाजवाब लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाली कड़ाही का हाल खराब हो जाता है। घंटों तक तेल में तलने और गैस की तेज आंच पर चढे रहने की वजह से कड़ाही कोयले जैसी काली पड़ जाती है। उसे हाथ से रगड़-रगड़ कर साफ करना भी आसान नहीं होता।

अगर आप भी होली पार्टी एंजॉय करने के बाद अब जली हुई कड़ाही और बाकी बर्तनों को देखकर परेशान हो रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप होली के जले हुए बर्तनों को बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से साफ कर सकती हैं। आइए जानते हैं, कौन से हैं ये आसान तरीके।