होली 2026: इन दिल जीत लेने वाले फोटो, संदेशों और शायरी के साथ अपनों को भेजें होली की शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes, Shayari, Messages and Images: होली सिर्फ रंग, गुलाल और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्यार, अपनापन और खुशियां मनाने का भी अवसर है। आमतौर पर यह हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस साल भद्रा और चंद्र ग्रहण की वजह से होली होलिका दहन के अगले दिन, यानी आज 4 मार्च 2026, पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही गलियों में रंग और गुलाल उड़ रहे हैं, बच्चे पिचकारी से खेल रहे हैं, और घरों में लजीज पकवानों की खुशबू फैली हुई है। ऐसे में, अगर आप इस साल होली पर अपने परिवार, दोस्तों या किसी खास से दूर हैं, तो आप उन्हें यहां दिए गए विशेज, शायरी और मैसेज के साथ रंग-बिरंगी तस्वीरें भेजकर होली को और भी खास बना सकते हैं।