4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

होली 2026: इन दिल जीत लेने वाले फोटो, संदेशों और शायरी के साथ अपनों को भेजें होली की शुभकामनाएं

Happy Holi 2026 Wishes, Shayari, Messages and Images: अगर आप इस साल होली पर अपने परिवार, दोस्तों या किसी खास से दूर हैं, तो आप उन्हें यहां दिए गए विशेज, शायरी और मैसेज के साथ रंग-बिरंगी तस्वीरें भेजकर होली को और भी खास बना सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 04, 2026

Happy Holi 2026 (9)

Holi 2026 Wishes Images | image credit freepik

Happy Holi Wishes, Shayari, Messages and Images: होली सिर्फ रंग, गुलाल और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्यार, अपनापन और खुशियां मनाने का भी अवसर है। आमतौर पर यह हर साल फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस साल भद्रा और चंद्र ग्रहण की वजह से होली होलिका दहन के अगले दिन, यानी आज 4 मार्च 2026, पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही गलियों में रंग और गुलाल उड़ रहे हैं, बच्चे पिचकारी से खेल रहे हैं, और घरों में लजीज पकवानों की खुशबू फैली हुई है। ऐसे में, अगर आप इस साल होली पर अपने परिवार, दोस्तों या किसी खास से दूर हैं, तो आप उन्हें यहां दिए गए विशेज, शायरी और मैसेज के साथ रंग-बिरंगी तस्वीरें भेजकर होली को और भी खास बना सकते हैं।

होली 2026 की बधाई देने के लिए विशेज (Holi Wishes in Hindi)

1.रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार,

ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार।

रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

2.वसंत ऋतु की बहार,

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,

रंग बरसे नीले हरे लाल,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

हैप्पी होली 2026!

3.दुश्मन को भी गले लगाने का दिन है,

रंगों में भीग जाने का दिन है,

ये होली का दिन है।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,

स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी।

ये रंग न छूटे कभी जीवन से,

ऐसी चमक आए आपकी बारी।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

5.खुशियों से हो आपकी मुलाकात,

रंगों की आए ऐसी बरसात।

गुजिया की मिठास और अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

होली 2026 की बधाई देने के लिए मैसेज और फोटो (Holi Wishes Message and Images in Hindi)

होली है! रंगों की खुशबू, प्यार की मिठास, और खुशियों की बौछार! शुभ होली 2026!

रंग बरसे, खुशियां छाए, आपकी जिंदगी में हर दिन हो मस्ती और प्यार! होली मुबारक!

गुलाल की तरह रंगीन, मिठाइयों की तरह मीठा, और पानी की तरह मजेदार! होली 2026 की शुभकामनाएं!

रंग, प्यार और खुशियों का धमाका! आपका होली का त्योहार खास और यादगार बने!

इस होली, हर दिन आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। होली 2026 की ढेरों शुभकामनाएं!

होली की शुभकामनाएं देने के लिए शायरी (Happy Holi 2026 Shayari in Hindi) | 

16.गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार,

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार।

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।

ये भी पढ़ें

Happy Holi Radha-Krishna images : राधा-कृष्ण के प्रेम के रंगों में सराबोर होली 2026 के लिए बेस्ट शुभकामनाएं और फोटोज
लाइफस्टाइल
Radha-Krishna Images

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

17.सात रंगों से बनी रंगोली,

खुशियों से भर गई मेरी झोली।

रंगों का यह खेल है होली,

पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार,

अपनों का प्यार, यही है होली का त्योहार।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

18.सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार,

संबंधित खबरें

Holi Wishes Images

अपनों को भेजें होली की खास शुभकामनाएं, शब्द कम पड़ जाएं तो हमारी इमेजेस कहेंगी दिल की बात, देखें होली का लेटेस्ट फोटो कलेक्शन

Radha-Krishna Images

Happy Holi Radha-Krishna images : राधा-कृष्ण के प्रेम के रंगों में सराबोर होली 2026 के लिए बेस्ट शुभकामनाएं और फोटोज

Holi Wishes

इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी

Happy Holi 2026 Wishes

Happy Holi 2026 Wishes: होली पर अपनों को यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर कहें “हैप्पी होली”

Holika Dahan

Holika Dahan Wishes: व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट होलिका दहन शुभकामनाएं, शायरी और कैप्शन, इस तरह दें अपनों को बधाई

Holi Tradition Ubtan

Holika Dahan से पहले क्यों लगाया जाता है बुकवा उबटन? जानें परंपरा, फायदे और बनाने का तरीका

fake sweets

होली पर बाजार में बिक रहा है ‘मीठा जहर’, खुद को फूड पॉइजनिंग से कैसे बचाएं? पढ़ें डॉक्टर की खास सलाह

Holika Dahan Wishes and Messages

Holika Dahan Wishes and Messages: होलिका दहन आज, अपनों को यहां दिए गए विशेज और मैसेज भेजकर दें शुभकामनाएं

Good Morning Wishes : सोमवार की शुरुआत करें इन खूबसूरत मैसेज, फोटो और आध्यात्मिक शायरी के साथ

गालों पे गुलाल और पानी की बौछार।

सुख-समृद्धि और सफलता का हार,

मुबारक हो आपको रंगों का त्योहार।

होली की ढेर सारी शुभकामनाएं!

19.आज मुबारक, कल मुबारक,

होली का हर पल मुबारक।

रंग बिरंगी होली में,

होली का हर रंग मुबारक।

हैप्पी होली 2026!

20.ठंडाई की मिठास, रंगों की बहार,

होली का त्योहार आने को है तैयार।

थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार,

सबसे पहले मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

ये भी पढ़ें

इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी
लाइफस्टाइल
Holi Wishes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / होली 2026: इन दिल जीत लेने वाले फोटो, संदेशों और शायरी के साथ अपनों को भेजें होली की शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अपनों को भेजें होली की खास शुभकामनाएं, शब्द कम पड़ जाएं तो हमारी इमेजेस कहेंगी दिल की बात, देखें होली का लेटेस्ट फोटो कलेक्शन

Holi Wishes Images
लाइफस्टाइल

Happy Holi Radha-Krishna images : राधा-कृष्ण के प्रेम के रंगों में सराबोर होली 2026 के लिए बेस्ट शुभकामनाएं और फोटोज

Radha-Krishna Images
लाइफस्टाइल

इस होली भेजें रंगों भरी शुभकामनाएं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में ट्रेंडिंग होली WhatsApp Status, Captions और फनी शायरी

Holi Wishes
लाइफस्टाइल

Happy Holi 2026 Wishes: होली पर अपनों को यहां दिए गए विशेज और शायरी भेजकर कहें “हैप्पी होली”

Happy Holi 2026 Wishes
लाइफस्टाइल

Holika Dahan Wishes: व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट होलिका दहन शुभकामनाएं, शायरी और कैप्शन, इस तरह दें अपनों को बधाई

Holika Dahan
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.